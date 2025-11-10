Министерство финансов США объявило о смягчении санкций против Сирии

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп начал переговоры с главой переходного правительства Сирии Ахмедом аш-Шараа в Белом доме. По информации пресс-пула Белого дома, на повестке дня визита аш-Шараа были вопросы о возможном вступлении Сирии в международную коалицию против ИГИЛ* и перспективы смягчения американских санкций. Чуть ранее стало известно о временном исключении президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба из санкционного списка США. Это решение было принято в рамках усилий Трампа по созданию условий для возрождения Сирии.