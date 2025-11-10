Экс-президент Финляндии заявил о пропаже Европы из властного квартета

«Я его защищал и до сих пор нахожу забавным, когда европейцы заявляют, что не разговаривают с… Путиным. Но когда Трамп поговорит, мы идем и слушаем, что обсуждалось. И мы немного опасаемся, что они будут говорить о Европе без Европы», — объяснил Ниинистё. Он выразил уверенность, что Европе следует напрямую вести переговоры с Россией: «Раз мы оказались в такой ситуации, было бы разумно вести эти разговоры самим. Так же, как и Трамп».