Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адам Кадыров наградил медалями сотрудников полиции в Чечне

Награждение прошло по случаю Дня сотрудников органов внутренних дел России.

Источник: Аргументы и факты

В честь празднования Дня сотрудника органов внутренних дел России секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров провел церемонию награждения полицейских. Об этом событии сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Согласно опубликованному сообщению, Адам Кадыров поздравил присутствующих с профессиональным праздником, выразив признательность действующим сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел за их самоотверженную работу, высокий уровень подготовки и преданность служебному долгу.

Заместителю министра внутренних дел Чечни Дени Айдамирову, а также группе других сотрудников ОВД республики были вручены медали «За отличие в охране общественного порядка». Ещё трое полицейских были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Кроме того, Алихан Хамзатханов и Хас-Магомед Балиев получили из рук Кадырова-младшего медали «За отвагу».

Уточняется, что высшей награды Чеченской Республики — ордена Кадырова — удостоились заместитель главы МВД по республике Заур-Бек Абдрузаков и заместитель начальника полиции по оперативной работе Юнади Адаев. Помимо этого, были вручены звания «Герой ЧР, Къонах», медали «За заслуги перед ЧР» и «Защитнику ЧР», а также почетные грамоты и благодарственные письма, подписанные Рамзаном Кадыровым.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров наградил участвовавшего в спецоперации солиста ансамбля «Вайнах» Нурди Гацаева.

Узнать больше по теме
Биография Адама Кадырова
Сын главы и секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров обрел известность в 15 лет. Самый юный «хранитель Корана» и руководитель службы безопасности в России, с детства он участвует в публичных событиях — от боев ММА до официальных назначений.
Читать дальше