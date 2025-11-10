Адам Кадыров наградил медалями сотрудников полиции в Чечне

Заместителю министра внутренних дел Чечни Дени Айдамирову, а также группе других сотрудников ОВД республики были вручены медали «За отличие в охране общественного порядка». Ещё трое полицейских были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Кроме того, Алихан Хамзатханов и Хас-Магомед Балиев получили из рук Кадырова-младшего медали «За отвагу».