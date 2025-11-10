Адам Кадыров наградил медалями сотрудников полиции в Чечне

В честь празднования Дня сотрудника органов внутренних дел России секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров провел церемонию награждения полицейских. Об этом событии сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
Согласно опубликованному сообщению, Адам Кадыров поздравил присутствующих с профессиональным праздником, выразив признательность действующим сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел за их самоотверженную работу, высокий уровень подготовки и преданность служебному долгу.
Заместителю министра внутренних дел Чечни Дени Айдамирову, а также группе других сотрудников ОВД республики были вручены медали «За отличие в охране общественного порядка». Ещё трое полицейских были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Кроме того, Алихан Хамзатханов и Хас-Магомед Балиев получили из рук Кадырова-младшего медали «За отвагу».
Уточняется, что высшей награды Чеченской Республики — ордена Кадырова — удостоились заместитель главы МВД по республике Заур-Бек Абдрузаков и заместитель начальника полиции по оперативной работе Юнади Адаев. Помимо этого, были вручены звания «Герой ЧР, Къонах», медали «За заслуги перед ЧР» и «Защитнику ЧР», а также почетные грамоты и благодарственные письма, подписанные Рамзаном Кадыровым.
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров наградил участвовавшего в спецоперации солиста ансамбля «Вайнах» Нурди Гацаева.