Литва вновь призвала Белоруссию пропустить фуры через границу

В конце октября литовские власти на месяц закрыли автодорожную границу с Белоруссией из-за обнаружения метеозондов, которые контрабандисты используют для перевозки сигарет в Литву. 10 ноября Минск приостановил выезд грузовиков с литовскими регистрационными знаками через оба КПП — «Каменный Лог» и «Бенякони». Въезда в Евросоюз на границе ожидают более 1,9 тыс. грузовых и почти 3 тыс. легковых авто, сообщили в пограничном комитете Белоруссии.