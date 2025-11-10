Минфин США объявил о смягчении санкций в отношении Сирии

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки смягчают санкционный режим и меры экспортного контроля, введенные в отношении Сирии. Об этом сообщается на сайте Минфина США.
«Соединенные Штаты больше не применяют всеобъемлющие санкции в отношении Сирии», — говорится в заявлении.
Указывается, что США также разрешают передачу Сирии большинства товаров гражданского назначения американского производства, а также технологий и программного обеспечения без получения лицензии.
Ранее 10 ноября американский лидер Дональд Трамп начал переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа в Белом доме. -0-