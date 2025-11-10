BZ: Зеленский шантажирует союзников словами о российской нефти

Угроза Владимира Зеленского «избавить Европу» от нефти РФ может не только сказаться на интересах Венгрии, но и вызвать напряжение внутри западной коалиции, пишет Berliner Zeitung.
«Эти слова, адресованные Виктору Орбану, — не просто дипломатическая риторика. Они представляют собой очередную эскалацию в конфликте, который стирает грань между конфликтом и шантажом союзников», — сказано в материале.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что поставки энергоносителей из РФ по «Турецкому потоку» и «Дружбе» в Венгрию полностью освобождены от американских санкций.
