Губернатор наградил 50 сотрудников органов внутренних дел Кубани

Губернатор Кубани вручил благодарности полицейским на торжественном мероприятии, посвященном их профессиональному празднику.

Источник: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил благодарности сотрудникам органов внутренних дел. Мероприятие прошло в краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко. Глава региона подчеркнул важность службы полицейских:

Ваша нелегкая служба — это фундамент благополучия 6,5 миллионов жителей и 20 миллионов гостей Краснодарского края. Ежедневно вы обеспечиваете безопасность и общественный порядок, делая Кубань привлекательным местом для жизни и инвестиций.

сообщил Вениамин Кондратьев

За образцовое выполнение служебного долга и значительный вклад в укрепление законности и правопорядка в Краснодарском крае награды и благодарности получили около 50 сотрудников.

