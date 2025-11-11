Губернатор наградил 50 сотрудников органов внутренних дел Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил благодарности сотрудникам органов внутренних дел. Мероприятие прошло в краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко. Глава региона подчеркнул важность службы полицейских:
Ваша нелегкая служба — это фундамент благополучия 6,5 миллионов жителей и 20 миллионов гостей Краснодарского края. Ежедневно вы обеспечиваете безопасность и общественный порядок, делая Кубань привлекательным местом для жизни и инвестиций.
За образцовое выполнение служебного долга и значительный вклад в укрепление законности и правопорядка в Краснодарском крае награды и благодарности получили около 50 сотрудников.