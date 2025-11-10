ВС России испытают квадрокоптер «Слон» с грузоподъёмностью до 90 килограммов

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия не приняла решения о начале работ по подготовке ядерных испытаний. По его словам, Москва по-прежнему неукоснительно соблюдает обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует отходить от него в одностороннем порядке.