В Вооруженных Силах Казахстана определили лучшего специалиста РЭБ

На базе войсковой части 54179 Шенгельдинского гарнизона прошёл конкурс «Радиоэлектрондық күрес барысы», организованный в рамках ежегодного конкурса «Әскери тарланы», передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Мероприятие было направлено на определение лучших специалистов радиоэлектронной борьбы, повышение уровня их профессиональной подготовки, обмен опытом между подразделениями и совершенствование методик работы с современной специальной техникой.

В течение пяти дней военнослужащие соревновались в различных дисциплинах: огневой и физической подготовке, военной топографии, тактико-специальной и специальной подготовке на технике радиоэлектронной борьбы. Особое внимание уделялось этапу «Специальная подготовка», в ходе которого участники выполняли практические задания по обнаружению, радиоподавлению и определению местонахождения источников радиоизлучения. Все действия проводились в условиях, максимально приближённых к реальной боевой обстановке.

«Радиоэлектронная борьба — одно из ключевых направлений современной армии. От слаженности и компетентности специалистов зависит эффективность выполнения задач. Участники продемонстрировали не только отличные теоретические знания, но и способность быстро принимать решения в сложных условиях», — отметил командир войсковой части 54179 полковник Женисжан Байжан.

По итогам конкурса:

Первое место — капитан Медет Кузембаев, войсковая часть 54179; Второе место — старший лейтенант Руслан Бадилов, войсковая часть 54179; Третье место — старший лейтенант Эльдар Акимжанов, войсковая часть 43988.

Победители и призёры были награждены памятными подарками и почетными грамотами.