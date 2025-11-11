В Вооруженных Силах Казахстана определили лучшего специалиста РЭБ

В течение пяти дней военнослужащие соревновались в различных дисциплинах: огневой и физической подготовке, военной топографии, тактико-специальной и специальной подготовке на технике радиоэлектронной борьбы. Особое внимание уделялось этапу «Специальная подготовка», в ходе которого участники выполняли практические задания по обнаружению, радиоподавлению и определению местонахождения источников радиоизлучения. Все действия проводились в условиях, максимально приближённых к реальной боевой обстановке.