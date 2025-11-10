Греф пришёл на встречу с Путиным, надев умное кольцо

Ранее в Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Германом Грефом. В ходе встречи обсуждались текущая деятельность банка, развитие ключевых направлений и реализация стратегических проектов. Особое внимание стороны уделили расширению сервисов для повседневных финансовых операций граждан и бизнеса. Греф сообщил президенту о прогрессе «Сбербанка» в сфере инновационных технологий и развитии систем бесконтактной оплаты, подчеркнув их растущую востребованность у населения.