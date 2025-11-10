Рогов заявил о панике в окружении Зеленского из-за расследования против Миндича

Ранее фракция «Европейская солидарность» Петра Порошенко* в Верховной раде инициировала процедуру отставки правительства Украины. Это решение было озвучено на фоне коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем. В понедельник украинские антикоррупционные органы (НАБУ и САП) провели масштабные обыски в рамках дела о коррупции в энергетике. Они прошли у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, у «кошелька» Зеленского Тимура Миндича и в компании «Энергоатом». Позже НАБУ обнародовало записи переговоров по делу, но не раскрыло имена участников. По данным СМИ, Миндич и его предполагаемые сообщники, братья Цукерманы, успели покинуть Украину до начала обысков.