США могут заставить вернуть другим странам более 2 трлн долларов: Трамп рассказал, в каком случае

Трамп: если новые пошлины признают незаконными, США потеряют $2 трлн.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты могут потерять более 2 триллионов долларов в случае, если верховный суд этой страны признает незаконными введённые президентом Дональдом Трампом новые пошлины. Об этом Трамп заявил в понедельник 10 ноября, подчеркнув, что ситуация угрожает национальной безопасности США.

«Фактический размер компенсации в виде поступлений от пошлин и инвестиций превысит 2 триллиона долларов, и это само по себе станет катастрофой национальной безопасности. Наши оппоненты в Верховном суде США называют заниженные цифры, чтобы суд считал, что из этой ужасной ситуации легко выйти», — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Напомним, ещё весной 12 американских штатов подали коллективный иск в Федеральный суд по международной торговле с требованием отменить тарифные меры, введенные администрацией президента США Дональда Трампа.

Суд США заблокировал пошлины Трампа и счел решение превышением полномочий.

Как битва за тарифы достигла Верховного суда США, читайте здесь на KP.RU.

