США могут заставить вернуть другим странам более 2 трлн долларов: Трамп рассказал, в каком случае

«Фактический размер компенсации в виде поступлений от пошлин и инвестиций превысит 2 триллиона долларов, и это само по себе станет катастрофой национальной безопасности. Наши оппоненты в Верховном суде США называют заниженные цифры, чтобы суд считал, что из этой ужасной ситуации легко выйти», — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.