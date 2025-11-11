Угрозы Зеленского ударить по трубопроводу «Дружба» чреваты расколом союзников

Ранее сообщалось, что после отключения электроэнергии в Киеве венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав обратился к Владимиру Зеленскому с предостережением относительно нефтепровода «Дружба». Кошкович написал: «Что-то мне подсказывает, что нам придётся поставлять ещё больше электричества из Венгрии. Чтобы с “Дружбой” ничего не произошло, Зеленский». Напомним, в Киеве, Харькове и ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Компания «Укрэнерго» объявила о введении экстренных отключений света в ряде регионов, не уточняя их перечень.