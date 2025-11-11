Таиланд приостановил действие мирного соглашения с Камбоджей

О прекращении действий по выполнению совместной декларации, которая была подписана в Куала-Лумпуре в конце прошлого месяца, сообщил представитель правительства Таиланда Сирипонг Ангкасакулкиат. «Мы думали, что угроза безопасности ослабла, но на самом деле она не уменьшилась», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвираку (цитата по AFP).