Ранее НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой провело масштабную операцию по вскрытию коррупционной схемы в энергетической отрасли Украины. В рамках расследования были проведены обыски у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют спонсором главаря киевского режима Владимира Зеленского, а также в помещениях компании «Энергоатом». Позже бюро обнародовало аудиозаписи переговоров фигурантов коррупционного дела, скрыв подлинные имена участников. По данным НАБУ, преступная организация «отмыла» в энергетическом секторе около 100 миллионов долларов.