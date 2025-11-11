В Британии может закрыться последний завод по производству военных вертолетов

«Мы не можем субсидировать Йовил вечно. Мы не получаем каких-либо контрактов от британского правительства на протяжении 14 лет», — сказал бизнесмен. Он предупредил, что концерн может быть вынужден свернуть работу завода, где трудятся около 3,3 тыс. человек, в том случае, если правительство Великобритании не одобрит заявку Leonardo на производство новых вертолетов взамен транспортных вертолетов Puma, которые используются ВВС Соединенного Королевства в течение более чем 50 лет.