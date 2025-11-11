В Британии может закрыться последний завод по производству военных вертолетов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний британский завод по производству военных вертолетов в городе Йовил на юго-западе Англии может закрыться из-за отсутствия новых контрактов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на Роберто Чинголани, генерального директора итальянского военно-промышленного концерна Leonardo, владеющего предприятием.
«Мы не можем субсидировать Йовил вечно. Мы не получаем каких-либо контрактов от британского правительства на протяжении 14 лет», — сказал бизнесмен. Он предупредил, что концерн может быть вынужден свернуть работу завода, где трудятся около 3,3 тыс. человек, в том случае, если правительство Великобритании не одобрит заявку Leonardo на производство новых вертолетов взамен транспортных вертолетов Puma, которые используются ВВС Соединенного Королевства в течение более чем 50 лет.
Как отметила FT, летом 2024 года многофункциональный вертолет AW149 концерна Leonardo стал единственным претендентом на контракт британских властей стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд). Весной этого года компания направила свое «лучшее и последнее» предложение в Минобороны Великобритании, однако пока не получила ответа. Ожидается, что в военном ведомстве примут решение к концу декабря. По информации издания, существует вероятность того, что Минобороны королевства откажется от планов по закупке новых вертолетов. -0-