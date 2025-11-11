После закрытия Литвой границы в Белоруссии застряли тысячи литовских фур

Он оценил общее количество литовских фур в Белоруссии в 1000—1200 штук и подчеркнул, что они «не могут просто так болтаться на дорогах» с грузом. Белорусский лидер дал указание «не обижать водителей, которые ни в чем не виноваты» и распорядился обеспечить их необходимыми удобствами. Грузополучатели в Литве, по словам Лукашенко, «тоже ни в чем не виноваты». Он посоветовал им «обращаться к своим властям для решения этих вопросов».