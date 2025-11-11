Трамп: конфликт на Украине не перерастет в третью мировую войну

«Я думаю, если бы я был президентом, во-первых, эта война никогда бы не случилась, и если бы я не был [сейчас] президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой войне. Этого больше не будет. Но когда я только вступил в должность, я сказал: “О, эта ситуация может привести к третьей мировой войне”. И я собрал НАТО, я собрал всех вместе», — сказал Трамп 10 ноября, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме на церемонии приведения к присяге своего спецпредставителя по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора, который также занимает должность американского посла в Индии.