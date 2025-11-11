Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: конфликт на Украине не перерастет в третью мировую войну

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, если бы он не стал президентом, конфликт на Украине мог бы перерасти в третью мировую войну.

Источник: Reuters

«Я думаю, если бы я был президентом, во-первых, эта война никогда бы не случилась, и если бы я не был [сейчас] президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой войне. Этого больше не будет. Но когда я только вступил в должность, я сказал: “О, эта ситуация может привести к третьей мировой войне”. И я собрал НАТО, я собрал всех вместе», — сказал Трамп 10 ноября, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме на церемонии приведения к присяге своего спецпредставителя по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора, который также занимает должность американского посла в Индии.

Он также вновь сообщил о прекращении конфликтов, не уточнив при этом, каких именно: «Не забывайте, я прекратил восемь войн, впереди девятая. Я думаю, я разберусь и с этой, но я прекратил восемь войн».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше