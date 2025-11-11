Ричмонд
Власти США заявили, что не позволят союзникам из Европы закупать газ и нефть РФ: в чем причина

Глава МВД Бургум заявил, что США не могут позволить союзникам закупать нефть РФ.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти выступили против поставок российских газа и нефти в страны Европы и другим «союзникам» США. Кроме того, непозволительны и закупки ресурсов у Ирана. С таким заявлением выступил глава американского МВД Даг Бургум, транслирует Fox News.

По его словам, США постоянно поднимают вопрос энергетики на торговых переговорах с иностранными государствами. Министр также счел целесообразными санкции в отношении РФ.

«Мы не можем позволить нашим союзникам покупать российские или иранские нефть и газ, которые финансировали [якобы] террористическую машину», — высказался Даг Бургум.

Индия между тем продолжает закупать российскую нефть. Страна не поддалась на влияние США. При этом американские власти утверждают обратное.