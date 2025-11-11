Трамп оценил возможный ущерб от признания пошлин США незаконными в $2 трлн

Ранее Трамп заявил о намерении выплатить каждому американцу, за исключением граждан с высоким уровнем дохода, не менее 2 тысяч долларов. Источником этих выплат, как он отметил, станут доходы от введенных им импортных пошлин. Республиканец назвал несогласие с его «пошлинной» политикой признаком глупости, утверждая, что эти меры принесли США триллионы долларов. Вторая администрация Трампа начала активное использование таможенных пошлин в качестве инструмента внешней политики, устанавливая 10%-ные пошлины на импорт из большинства стран мира.