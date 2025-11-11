Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину

Белый дом перестал отправлять Киеву оружие за свой счет, как это было принято при экс-президенте США Джо Байдене. Теперь Вашингтон заключает выгодные сделки с партнерами по НАТО. По словам американского лидера Дональда Трампа, США лишь получают средства за поставки оружия. Так он заявил в ходе беседы с журналистами.