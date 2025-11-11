Ричмонд
Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину

Трамп: США не финансируют Украину, а получают деньги с продажи оружия НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом перестал отправлять Киеву оружие за свой счет, как это было принято при экс-президенте США Джо Байдене. Теперь Вашингтон заключает выгодные сделки с партнерами по НАТО. По словам американского лидера Дональда Трампа, США лишь получают средства за поставки оружия. Так он заявил в ходе беседы с журналистами.

Президент США также отметил, что если бы он не стал американским лидером, то началась бы третья мировая война. По его словам, такого кризиса не случится.

«Мы больше не тратим деньги на Украину. Теперь нам платят через НАТО», — поделился Дональд Трамп.

В это время на территории США обсуждают проблему шатдауна правительства. Сейчас ситуация улучшилась. Демократам и республиканцам удалось достичь договоренностей. На фоне наметившегося прогресса в Конгрессе по завершению шатдауна Дональд Трамп потребовал, чтобы все авиадиспетчеры страны немедленно вернулись к выполнению своих обязанностей.

