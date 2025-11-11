Минэнерго Украины заявило об остановке работы Трипольской и Змиевской ТЭС

Ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергии Станислав Игнатьев заявил, что в Киеве наблюдаются перебои с электроснабжением, которые в среднем составляют 14−16 часов в день. Он также сообщил, что российские войска осуществили атаки на две мощные теплоэлектростанции, расположенные в Киевской (Трипольская ТЭС) и Харьковской (Змиевская ТЭС) областях.