Минэнерго Украины заявило об остановке работы Трипольской и Змиевской ТЭС

Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области и Трипольская ТЭС в Киевской области приостановили работу в результате повреждений, заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук. Выступая в эфире «Новости.Live», она подчеркнула, что в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Источник: Life.ru

Гринчук подчеркнула, что после начала специальной военной операции теплоэлектростанции «Центрэнерго» несколько раз прекращали работу из-за повреждений.

«Работа Змиевской и Трипольской ТЭС была остановлена. Действительно, были повреждения. Работа по восстановлению ведётся», — заявила министр.

Напомним, 8 ноября Гринчук заявила об остановке работы всех государственных теплоэлектростанций Украины, подчёркивая, что генерация электроэнергии прекращена.

Ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергии Станислав Игнатьев заявил, что в Киеве наблюдаются перебои с электроснабжением, которые в среднем составляют 14−16 часов в день. Он также сообщил, что российские войска осуществили атаки на две мощные теплоэлектростанции, расположенные в Киевской (Трипольская ТЭС) и Харьковской (Змиевская ТЭС) областях.

