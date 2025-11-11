В США заявили, что не могут позволить Европе покупать российскую нефть

Американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство продолжающимися закупками российской нефти европейскими странами, несмотря на дружеские отношения с их лидерами. Республиканец подчеркнул, что европейские партнёры выполняют его требования по НАТО, но сохраняют энергетическое сотрудничество с Москвой. Ранее хозяин Белого дома заявил о якобы значительном сокращении российского нефтяного экспорта в результате западных санкций. Также во время встречи с лидерами центральноазиатских республик он подтвердил приверженность Вашингтона урегулированию украинского конфликта, однако не уточнил конкретных шагов в этом направлении.