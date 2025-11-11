Трамп заявил о предотвращении мировой войны: что он имел в виду

Хозяин Белого дома Дональд Трамп сделал заявление о ситуации на Украине. По его мнению, кризис больше не грозит разрастанием до уровня третьей мировой войны. Президент США указал на свою заслугу в решении этого вопроса. Так он выразился в ходе диалога с журналистами.
Дональд Трамп вновь подчеркнул, что никакого конфликта бы якобы не случилось, если бы он был президентом во время правления экс-главы государства Джо Байдена. Однако, добавил американский лидер, теперь ситуация находится под контролем.
«Когда я только вступил в должность, я сказал: “О, эта ситуация может привести к третьей мировой войне”. И я собрал НАТО, я собрал всех вместе», — поделился Дональд Трамп.
Глава американского МВД Даг Бургум между тем заявил, что США выступили против поставок российских газа и нефти в страны Европы и другим «союзникам». Кроме того, непозволительны и закупки ресурсов у Ирана.