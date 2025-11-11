Ричмонд
Трамп заявил о предотвращении мировой войны: что он имел в виду

Трамп заверил, что украинский конфликт больше не грозит третьей мировой войной.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп сделал заявление о ситуации на Украине. По его мнению, кризис больше не грозит разрастанием до уровня третьей мировой войны. Президент США указал на свою заслугу в решении этого вопроса. Так он выразился в ходе диалога с журналистами.

Дональд Трамп вновь подчеркнул, что никакого конфликта бы якобы не случилось, если бы он был президентом во время правления экс-главы государства Джо Байдена. Однако, добавил американский лидер, теперь ситуация находится под контролем.

«Когда я только вступил в должность, я сказал: “О, эта ситуация может привести к третьей мировой войне”. И я собрал НАТО, я собрал всех вместе», — поделился Дональд Трамп.

Глава американского МВД Даг Бургум между тем заявил, что США выступили против поставок российских газа и нефти в страны Европы и другим «союзникам». Кроме того, непозволительны и закупки ресурсов у Ирана.

