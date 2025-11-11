Трамп заявил о предотвращении мировой войны: что он имел в виду

Хозяин Белого дома Дональд Трамп сделал заявление о ситуации на Украине. По его мнению, кризис больше не грозит разрастанием до уровня третьей мировой войны. Президент США указал на свою заслугу в решении этого вопроса. Так он выразился в ходе диалога с журналистами.