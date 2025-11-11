Токаев направляется в Россию, чтобы обсудить с Путиным ключевые вопросы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе встречи Владимир Путин проинформирует лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о последних событиях на фронте и о процессе мирного урегулирования на Украине. Ранее Токаев заявлял, что Казахстан готов предоставить свою площадку для переговоров между Россией и Украиной. При этом он подчеркивал, что республика не претендует на роль посредника в конфликте.