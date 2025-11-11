Ранее Дональд Трамп назвал основную, на его взгляд, причину, по которой пока не удалось прийти к урегулированию ситуации на Украине. По его мнению, дело в россиянах, якобы не желающих останавливаться. Республиканец добавил, что именно по этой причине откладывается его встреча с президентом России Владимиром Путиным. При этом РФ неоднократно заявляла о готовности к диалогу. В частности, о новом раунде переговоров между Россией и Украиной сообщали в Государственной думе. Конкретные сроки встречи остаются под вопросом из-за противодействия ряда западных государств. Стремление России к достижению мира также подтверждает недавний визит в Соединённые Штаты специального представителя президента РФ Кирилла Дмитриева.