Трамп заявил, что ситуация на Украине больше не грозит началом мировой войны

Ранее Трамп заявил, что американская сторона больше не финансирует Украину, вместо этого получая прибыль за поставки военных грузов через Североатлантический блок. Также республиканец назвал основную, на его взгляд, причину, по которой пока не удалось прийти к урегулированию ситуации на Украине. По его мнению, дело в россиянах, якобы не желающих останавливаться. Республиканец добавил, что именно по этой причине откладывается его встреча с президентом России Владимиром Путиным.