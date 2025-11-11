Ректор, политик, ученый, писатель: 85 лет исполняется Виктору Горчакову

Наверно, потому так и сложилось, что Виктор Васильевич всегда находился на гребне истории, территориально — в Приморском крае, а позиционно — на тех точках, с которых открывалась широкая геополитическая, внутриполитическая и вовсе не политическая панорама. Сегодня выдающемуся жителю Приморья, а с недавних пор и писателю — вышла в свет его автобиографическая книга «Жить, думать, любить» (16+) — исполняется 85 лет.
ИА PrimaMedia сердечно поздравляет Виктора Васильевича с днем рождения. Помимо всех официальных регалий, он еще замечательный собеседник. Интервью с ним в 2021 году до сих пор является одним из лучших и наиболее просматриваемых жанровых материалов. Эпизод, в каких условиях встречали новость о развале Советского Союза, безусловно, достоен большого кино. А политическое поведение и отношение Виктора Горчакова к родному краю и его жителям следует и хотелось бы считать эталонным.
Не удивительно, что в редакцию обращаются организации и сообщества, желающие поздравить Виктора Горчакова с 85-летием и выразить свою признательность.
"Виктор Васильевич является примером профессионализма, трудолюбия и преданности родному Приморскому краю. Его жизнь наполнена яркими страницами служения Отечеству, науке и обществу, что вызывает глубокое уважение и восхищение, — говорится в поздравлении Торгово-промышленной Палаты Приморского края. — Благодаря усилиям и инициативам Виктора Васильевича реализованы десятки проектов международного уровня, укрепляющих внешнеэкономические связи Приморского края со странами АТР и поддерживающих устойчивое социально-экономическое развитие нашего региона.
Торгово-промышленная палата Приморского края выражает искреннюю благодарность Виктору Васильевичу за многолетнее плодотворное сотрудничество и желает дальнейших достижений в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и свершений на благо нашего родного края и всей России".