Ректор, политик, ученый, писатель: 85 лет исполняется Виктору Горчакову

Наверно, потому так и сложилось, что Виктор Васильевич всегда находился на гребне истории, территориально — в Приморском крае, а позиционно — на тех точках, с которых открывалась широкая геополитическая, внутриполитическая и вовсе не политическая панорама. Сегодня выдающемуся жителю Приморья, а с недавних пор и писателю — вышла в свет его автобиографическая книга «Жить, думать, любить» (16+) — исполняется 85 лет.