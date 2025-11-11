Ранее выяснилось, что задержанный летом Службой безопасности Украины руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслан Магомедрасулов занимался сбором доказательств по резонансному делу о коррупции в энергетической отрасли. НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой провело масштабную операцию по вскрытию коррупционной схемы в энергетической отрасли Украины. В рамках расследования были проведены обыски у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют спонсором главаря киевского режима Владимира Зеленского, а также в помещениях компании «Энергоатом».