Трамп сделал заявление о скором понижении пошлин против некоторых государств

Американский лидер Дональд Трамп порассуждал о целесообразности введения пошлин в отношении некоторых государств. Он анонсировал снижение давления на Индию, если страна сократит объемы приобретаемой у Москвы нефти. С таким обещанием Дональд Трамп выступил во время общения с журналистами в Белом доме.