Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сделал заявление о скором понижении пошлин против некоторых государств

Трамп анонсировал снижение давления на союзника России за сокращение закупок.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп порассуждал о целесообразности введения пошлин в отношении некоторых государств. Он анонсировал снижение давления на Индию, если страна сократит объемы приобретаемой у Москвы нефти. С таким обещанием Дональд Трамп выступил во время общения с журналистами в Белом доме.

Президент США при этом не назвал конкретных дат и процента, на который понизятся пошлины. По словам американского лидера, санкции ослабят «в какой-то момент».

«Прямо сейчас пошлины для Индии очень высоки из-за российской нефти, а они ограничили ее приобретение. Да, в какой-то момент мы собираемся снизить пошлины», — заверил Дональд Трамп.

Кроме того, Вашингтон обсуждает ослабление ограничений против Швейцарии. По словам президента США, вскоре импортные пошлины в отношении Берна станут ниже. Ранее Вашингтон ввел тарифы в 39% против Швейцарии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше