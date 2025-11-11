Трамп сделал заявление о скором понижении пошлин против некоторых государств

Американский лидер Дональд Трамп порассуждал о целесообразности введения пошлин в отношении некоторых государств. Он анонсировал снижение давления на Индию, если страна сократит объемы приобретаемой у Москвы нефти. С таким обещанием Дональд Трамп выступил во время общения с журналистами в Белом доме.
Президент США при этом не назвал конкретных дат и процента, на который понизятся пошлины. По словам американского лидера, санкции ослабят «в какой-то момент».
«Прямо сейчас пошлины для Индии очень высоки из-за российской нефти, а они ограничили ее приобретение. Да, в какой-то момент мы собираемся снизить пошлины», — заверил Дональд Трамп.
Кроме того, Вашингтон обсуждает ослабление ограничений против Швейцарии. По словам президента США, вскоре импортные пошлины в отношении Берна станут ниже. Ранее Вашингтон ввел тарифы в 39% против Швейцарии.