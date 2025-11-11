Трамп назвал сумму ущерба США от украинского конфликта

Ранее республиканец заявил, что ситуация на Украине больше не грозит началом мировой войны. Трамп также сообщил, что американская сторона больше не финансирует Киев, вместо этого получая прибыль за поставки военных грузов через Североатлантический блок. Президент США назвал основную, на его взгляд, причину, по которой пока не удалось прийти к урегулированию ситуации на Украине. По его мнению, дело в россиянах, якобы не желающих останавливаться.