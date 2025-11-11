Трамп объявил о достижении соглашения с лидером Сирии аш-Шараа

Напомним, 8 ноября Ахмед аш-Шараа прибыл в Соединённые Штаты с официальным визитом. После он написал, что сыграл в баскетбол с главой Центрального командования США (CENTCOM) Брэдом Купером и командующим международной коалицией в Сирии и Ираке Кевином Ламбертом. 9 ноября американский минфин объявил о снятии санкций с Ахмеда аш-Шараа.