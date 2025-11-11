Ричмонд
Трамп объявил о достижении соглашения с лидером Сирии аш-Шараа

Президент США считает, что Сирия при нынешнем руководстве может достичь больших успехов.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что достиг соглашения с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Об этом он рассказал журналистам на церемонии приведения к присяге американского посла в Индии.

«Я достиг соглашения с ним. Мы сделаем все возможное, чтобы Сирия стала успешной», — отметил президент США.

По словам Трампа, в ближайшее время будут сделаны объявления, которые касаются этой страны. Глава Белого дома не привел каких-либо подробностей. Американский лидер также выразил мнение, при нынешнем руководстве Сирия может рассчитывать на большие достижения.

Напомним, 8 ноября Ахмед аш-Шараа прибыл в Соединённые Штаты с официальным визитом. После он написал, что сыграл в баскетбол с главой Центрального командования США (CENTCOM) Брэдом Купером и командующим международной коалицией в Сирии и Ираке Кевином Ламбертом. 9 ноября американский минфин объявил о снятии санкций с Ахмеда аш-Шараа.

