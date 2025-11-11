Трамп заявил о соглашении с временным президентом Сирии

Ранее министерство финансов США объявило о смягчении санкций и экспортных ограничений в отношении Сирии. Разрешена транспортировка в Сирию большинства товаров гражданского назначения, произведённых в США, а также программного обеспечения и технологий. При этом ограничения против Башара Асада остаются в силе, как и действие «закона Цезаря». США продолжают переоценивать статус Сирии как государства-спонсора терроризма.