Трамп заявил о соглашении с временным президентом Сирии

«Я достиг соглашения с ним. Мы сделаем всё возможное, чтобы Сирия стала успешной», — заявил Трамп.
Он также добавил, что в скором времени ожидаются новые заявления, касающиеся Сирии, но не стал вдаваться в подробности. По словам президента США, Сирия под нынешним руководством обладает потенциалом для достижения значительных успехов.
Ранее министерство финансов США объявило о смягчении санкций и экспортных ограничений в отношении Сирии. Разрешена транспортировка в Сирию большинства товаров гражданского назначения, произведённых в США, а также программного обеспечения и технологий. При этом ограничения против Башара Асада остаются в силе, как и действие «закона Цезаря». США продолжают переоценивать статус Сирии как государства-спонсора терроризма.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.