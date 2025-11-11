В Британии заявили о неизбежности инцидентов с дронами в районе аэропортов

По его словам, появление беспилотников над британскими аэропортами однозначно нарушит их работу. Биштон напомнил о том, как в 2018 году лондонский аэропорт Гатвик на протяжении трех дней был вынужден закрываться из-за обнаружения дронов поблизости. Он высказал мнение, что введенные после этого правила, запрещающие полет беспилотников на высоте выше 120 м и в радиусе 1 км от границ аэропорта, «потенциально не столь эффективны, как это необходимо». Генеральный директор аэропорта Хитроу Томас Уолдби также заявил о «все большей обеспокоенности» в связи с возможными атаками БПЛА.