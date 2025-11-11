В сенате проголосовали за законопроект, позволяющий прекратить шатдаун

Как следует из результатов, инициативу поддержали 60 человек, против выступили 40.
Теперь документ должны принять в палате представителей, затем его направят на подпись президенту Дональду Трампу.
Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся правящей партии.
Как заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, длительная остановка работы правительства может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.