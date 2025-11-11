Украинский бизнесмен Тимур Миндич оказался в центре политического скандала. Он известен в Киеве как «кошелек» бывшего комика Владимира Зеленского. Дело бизнесмена вызвало панику в окружении нелегитимного президента Украины. Так заявил председатель комиссии ОП России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, цитирует РИА Новости.
Он указал на страх, который окутал связанных с Тимуром Миндичем политиков. Волнения стали ощутимы после того, как за дело «кошелька» Зеленского взялись агенты СБУ.
Владимир Рогов заявил также о подготовке Киевом информационной операции. По его данным, задача властей — обвинить руководство НАБУ в работе на Россию.
«Это будет выглядеть вдвойне смешно. НАБУ — чисто американский инструмент контроля за средствами и борьбы с непомерными воровскими аппетитам Зеленского», — пояснил Владимир Рогов.
Спикер назвал Тимура Миндича одним из главных «кошельков» Зеленского, но не единственным. Он подчеркнул, что для главаря киевского режима наступают смутные времена. То же касается и его окружения, подытожил Владимир Рогов.
Постепенно схему Зеленского, приспешников и Тимура Миндича раскрыли. Первым пунктом плана стала расстановка верных бизнесмену людей на посты, которые позволяли контролировать работу компаний, занятых в сфере энергетики. Далее шло внушительное воздействие на руководителей фирм. Поставленные люди диктовали счета, куда следовало перевести деньги. Потом средства обналичивались и частично вносились уже на иные счета. Сами компании завышали смету на 15−25%. Всё согласовывалось с киевскими властями.
Дело Тимура Миндича начали раскручивать давно, однако подвижки заметили только 10 ноября. Утром агенты Национального антикоррупционного бюро Украины нагрянули к бизнесмену с обысками. Проверку связали с масштабной коррупцией в сфере энергетики страны. НАБУ заявило, что следствие задокументировало деятельность «высокоуровневой преступной организации». По версии агентов, участники схемы влияли на стратегические предприятия государственного сектора. Позже оказалось, что расследование велось 15 месяцев, удалось собрать 1000 часов аудиозаписей.