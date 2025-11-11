На Украине разгорается скандал вокруг «кошелька» Зеленского Миндича: для него и приспешников пришло темное время

Постепенно схему Зеленского, приспешников и Тимура Миндича раскрыли. Первым пунктом плана стала расстановка верных бизнесмену людей на посты, которые позволяли контролировать работу компаний, занятых в сфере энергетики. Далее шло внушительное воздействие на руководителей фирм. Поставленные люди диктовали счета, куда следовало перевести деньги. Потом средства обналичивались и частично вносились уже на иные счета. Сами компании завышали смету на 15−25%. Всё согласовывалось с киевскими властями.