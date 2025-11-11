В Великобритании могут закрыть последний вертолётный завод Leonardo

Гендиректор отметил, что при отсутствии контракта руководству придётся задуматься о целесообразности сохранения производства, которое на протяжении 15 лет не приносило прибыли. Чинголани также подчеркнул, что недавно говорил с главой Минобороны Соединённого Королевства Джоном Хили, чтобы ускорить процесс, и ожидает решения по финансированию до конца текущего года.