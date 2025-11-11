Россия, США и Китай перестали учитывать мнение потерявшей авторитет Европы при решении глобальных вопросов. Такое мнение высказал экс-президент Финляндии Саули Ниинистё.
«Раньше я рисовал эти структуры власти в форме квадрата, в котором был Евросоюз. Теперь, к сожалению, он превратился в треугольник», — сказал Ниинистё изданию Yle.
Политик посоветовал европейским странам «взять себя в руки» и указал, что ЕС не должен отказываться от прямых переговоров с Россией. Бывший президент Финляндии предостерёг от ситуации, когда лидеры России и США «будут говорить о Европе без Европы».
Ранее доктор политических наук Коктыш объяснил желание Европы воевать с Россией попыткой спасти умирающую экономику стран ЕС.
Тем временем на Западе считают, что Китай в связке с Россией готов бросить вызов США.