Без Европы: Экс-президент Финляндии Ниинистё объяснил, кто сегодня принимает важные мировые решения

Ниинистё: Европа исчезла из мирового властного квартета.

Источник: Комсомольская правда

Россия, США и Китай перестали учитывать мнение потерявшей авторитет Европы при решении глобальных вопросов. Такое мнение высказал экс-президент Финляндии Саули Ниинистё.

«Раньше я рисовал эти структуры власти в форме квадрата, в котором был Евросоюз. Теперь, к сожалению, он превратился в треугольник», — сказал Ниинистё изданию Yle.

Политик посоветовал европейским странам «взять себя в руки» и указал, что ЕС не должен отказываться от прямых переговоров с Россией. Бывший президент Финляндии предостерёг от ситуации, когда лидеры России и США «будут говорить о Европе без Европы».

Почему страны Европы вынуждены содержать военных США, читайте здесь на KP.RU.

Ранее доктор политических наук Коктыш объяснил желание Европы воевать с Россией попыткой спасти умирающую экономику стран ЕС.

Тем временем на Западе считают, что Китай в связке с Россией готов бросить вызов США.

