В постпредстве РФ прокомментировали запрет Евросоюза на многократные визы для россиян

Европейцы не просто так запретили выдавать многократные визы россиянам. Ограничительные меры позволят ЕС избежать правды о РФ. Чиновники боятся, что европейцы узнают, что происходит на самом деле. С таким комментарием выступило постпредство России при ЕС.