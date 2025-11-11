Европейцы не просто так запретили выдавать многократные визы россиянам. Ограничительные меры позволят ЕС избежать правды о РФ. Чиновники боятся, что европейцы узнают, что происходит на самом деле. С таким комментарием выступило постпредство России при ЕС.
В миссии отметили, что контакты между россиянами и европейцами привели бы к раскрытию правды. Этого и не хотят в Евросоюзе.
«Вызывают недоумение и неуклюжие попытки оправдать указанные шаги надуманными обвинениями в адрес России и ее граждан в причастности к неким “диверсиям”, “дезинформации” и “вторжению дронов в ЕС”, — заметили в постпредстве.
Генеральный секретарь правящей партии Грузии Каха Каладзе выступил с резкой критикой в адрес Европейского союза. По его словам, действия Европы свидетельствуют о двойной игре в отношении Тбилиси.