Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В постпредстве РФ прокомментировали запрет Евросоюза на многократные визы для россиян

Постпредство связало запрет многократных виз со страхом ЕС перед правдой о РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европейцы не просто так запретили выдавать многократные визы россиянам. Ограничительные меры позволят ЕС избежать правды о РФ. Чиновники боятся, что европейцы узнают, что происходит на самом деле. С таким комментарием выступило постпредство России при ЕС.

В миссии отметили, что контакты между россиянами и европейцами привели бы к раскрытию правды. Этого и не хотят в Евросоюзе.

«Вызывают недоумение и неуклюжие попытки оправдать указанные шаги надуманными обвинениями в адрес России и ее граждан в причастности к неким “диверсиям”, “дезинформации” и “вторжению дронов в ЕС”, — заметили в постпредстве.

Генеральный секретарь правящей партии Грузии Каха Каладзе выступил с резкой критикой в адрес Европейского союза. По его словам, действия Европы свидетельствуют о двойной игре в отношении Тбилиси.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше