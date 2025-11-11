«Всем дадут по 10 тысяч евро»: Нардеп развеял популярный миф, в который верят украинцы

«Я езжу по стране, и есть мнение, которое мне высказывали представители местного самоуправления: рядовые люди, особенно в сельской местности, полагают, что всем дадут по 10 тысяч евро. Мол, вот мы вступаем, и на следующий день всем деньги на счёт, как в Эмиратах, Катаре. Родился — тебе 20 тысяч долларов на счёт. Вот вступили в ЕС — всем 50 тысяч евро, и всё классно! Нет, мы объясняем, что это на самом деле не только возможности, это обязанности», — приводит слова Корниенко «Инсайдер UA»,.
Корниенко подчеркнул, что вступление в ЕС — это не автоматическое обогащение, а принятие определённых обязательств.
Ранее глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас указала на реалистичные сроки расширения ЕС до 2030 года. На пресс-конференции в Брюсселе она назвала Албанию, Молдавию, Украину и Черногорию странами, имеющими наибольшие шансы на вступление в союз. Каллас подчеркнула, что для Киева членство в ЕС могло бы стать важным фактором безопасности.
