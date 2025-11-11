Трамп оценил ущерб для США от украинского конфликта в $350 млрд

Ущерб для США от украинского кризиса якобы составляет $350 млрд, заявил журналистам в Белом доме американский президент Дональд Трамп.
«Мы потратили $350 млрд», — сказал он.
По словам главы государства, США перестали выделять деньги на помощь киевскому режиму. Президент также отметил, что теперь американская сторона получает средства от поставок оружия украинской стороне, которые осуществляются через Североатлантический альянс.
Вместе с тем Трамп выразил мнение, что ситуация вокруг Украины вскоре разрешится.
«Не забывайте, я завершил восемь конфликтов, девятый на подходе. Я полагаю, что позабочусь об этом», — подчеркнул американский лидер.
Напомним, 6 ноября Трамп заявил, что в урегулировании украинского конфликта якобы достигнут «значительный прогресс». 7 ноября он заявил, что активная фаза боевых действий на Украине близится к концу.