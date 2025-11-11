Путин встретится с президентом Казахстана в России

Кроме того, Путин и Токаев выступят в формате видеоконференции на пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уральске. По итогам визита стороны планируют подписать ряд двусторонних документов, направленных на укрепление партнерских связей между двумя странами.