Путин встретится с президентом Казахстана в России

Путин и Токаев выступят на пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Источник: Аргументы и факты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал двухдневный государственный визит в Россию, в рамках которого пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего укрепления союзнических отношений.

Согласно сообщению, в повестке переговоров — вопросы развития стратегического партнёрства между Россией и Казахстаном в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено взаимодействию в рамках региональных объединений, а также актуальным темам международной политики и безопасности.

Кроме того, Путин и Токаев выступят в формате видеоконференции на пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уральске. По итогам визита стороны планируют подписать ряд двусторонних документов, направленных на укрепление партнерских связей между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Токаев и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили в Астане основные направления многопланового сотрудничества стран в контексте предстоящего визита казахстанского лидера в Москву.

