Постпредство России назвало решение ЕС по визам дискриминационным

В российской дипмиссии подчеркнули, что подобные меры опровергают заявления представителей Евросоюза о том, что санкции и ограничения якобы не направлены против обычных россиян. На практике, говорится в документе, новые визовые правила лишают граждан России возможности свободно путешествовать и поддерживать гуманитарные, культурные и деловые контакты с Европой.