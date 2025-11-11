Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпредство России назвало решение ЕС по визам дискриминационным

Новые визовые правила лишают граждан России возможности свободно путешествовать.

Источник: Аргументы и факты

Постпредство России при Европейском союзе назвало решение стран ЕС об ограничении выдачи виз гражданам РФ дискриминационным. В заявлении отмечается, что данную инициативу Еврокомиссии поддержали все государства-члены Евросоюза, что, по мнению российской стороны, вызывает глубокое сожаление и противоречит принципам недискриминации и равноправного отношения.

В российской дипмиссии подчеркнули, что подобные меры опровергают заявления представителей Евросоюза о том, что санкции и ограничения якобы не направлены против обычных россиян. На практике, говорится в документе, новые визовые правила лишают граждан России возможности свободно путешествовать и поддерживать гуманитарные, культурные и деловые контакты с Европой.

Кроме того, российская сторона напомнила, что страны ЕС, как участники Хельсинкского заключительного акта 1975 года, обязались содействовать поездкам граждан, упрощать визовые процедуры и развивать взаимные контакты.

Принятое решение, по мнению постпредства, противоречит этим международным обязательствам и демонстрирует отход Евросоюза от собственных принципов открытости и сотрудничества.

Ранее Европейская комиссия сообщила, что члены ЕС предварительно согласовали введение визовых ограничений для граждан РФ. К такому решению также должны присоединиться страны из Шенгенской зоны, которые не входят в Евросоюз.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше