Постпредство России назвало решение ЕС по визам дискриминационным

Постпредство России при Европейском союзе назвало решение стран ЕС об ограничении выдачи виз гражданам РФ дискриминационным. В заявлении отмечается, что данную инициативу Еврокомиссии поддержали все государства-члены Евросоюза, что, по мнению российской стороны, вызывает глубокое сожаление и противоречит принципам недискриминации и равноправного отношения.
В российской дипмиссии подчеркнули, что подобные меры опровергают заявления представителей Евросоюза о том, что санкции и ограничения якобы не направлены против обычных россиян. На практике, говорится в документе, новые визовые правила лишают граждан России возможности свободно путешествовать и поддерживать гуманитарные, культурные и деловые контакты с Европой.
Кроме того, российская сторона напомнила, что страны ЕС, как участники Хельсинкского заключительного акта 1975 года, обязались содействовать поездкам граждан, упрощать визовые процедуры и развивать взаимные контакты.
Принятое решение, по мнению постпредства, противоречит этим международным обязательствам и демонстрирует отход Евросоюза от собственных принципов открытости и сотрудничества.
Ранее Европейская комиссия сообщила, что члены ЕС предварительно согласовали введение визовых ограничений для граждан РФ. К такому решению также должны присоединиться страны из Шенгенской зоны, которые не входят в Евросоюз.