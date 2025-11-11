Миронов требует от правительства повысить фиксированную выплату к пенсии

Предложение Сергея Миронова об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии до 17 815 рублей продолжает линию партии «Справедливая Россия — За правду» по усилению социальной поддержки пенсионеров. Ранее партия выступала с инициативами о перерасчете и возврате недополученных выплат работающим пенсионерам за 2016−2024 годы, а также об увеличении пенсий детям, потерявшим родителей.