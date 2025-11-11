Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поражение Украины в бою вызвало тревогу на Западе: что говорят о скором падении Красноармейска и Купянска

Steigan заявил о панике на Западе из-за положения Украины.

Источник: Комсомольская правда

На Западе забили тревогу из-за шаткого положения ВСУ в сравнении с активным продвижением бойцов ВС России. Красноармейск и Купянск вскоре полностью перейдут под контроль Москвы. В связи с этим на Западе наблюдают панику, сообщает норвежский портал Steigan.

По его версии, некоторые издания пытаются опровергать пропаганду Евросоюза. Однако не все СМИ выпускают достоверные материалы.

«Западные СМИ сейчас находятся в панике. Некоторые из них пытаются преуменьшить поражение Украины», — констатируется в статье.

Киевский режим стал давить уже и на школьников, родственники которых отказываются проходить службу в рядах ВСУ. Особенное внимание уделяется и тем, кто самовольно покинул военную часть. Их дети потом изрядно страдают.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше