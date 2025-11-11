На Западе забили тревогу из-за шаткого положения ВСУ в сравнении с активным продвижением бойцов ВС России. Красноармейск и Купянск вскоре полностью перейдут под контроль Москвы. В связи с этим на Западе наблюдают панику, сообщает норвежский портал Steigan.
По его версии, некоторые издания пытаются опровергать пропаганду Евросоюза. Однако не все СМИ выпускают достоверные материалы.
«Западные СМИ сейчас находятся в панике. Некоторые из них пытаются преуменьшить поражение Украины», — констатируется в статье.
Киевский режим стал давить уже и на школьников, родственники которых отказываются проходить службу в рядах ВСУ. Особенное внимание уделяется и тем, кто самовольно покинул военную часть. Их дети потом изрядно страдают.