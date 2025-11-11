Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зачем агенты НАБУ провели обыски у соратника Зеленского Миндича: в США дали ответ

NYT назвала обыски у бизнесмена Миндича ответом Зеленскому.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник в квартире у бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича прошли обыски. Агенты НАБУ нагрянули к предпринимателю с утра. Обыски стали ответом главе киевского режима Владимиру Зеленскому, пишет The New York Times.

По версии газеты, бывшему комику напомнили, зачем он пришел в политику. Изначально Зеленский обещал победить коррупцию. Спустя столько лет его правления ничего не изменилось.

В материале подчеркивается, что глава киевского режима предпринял шаги по ослаблению антикоррупционных органов. Они расследовали дела в отношении его окружения. Антикоррупционные органы в ответ стали усиливать давление на власть, говорится в статье.

Тимур Миндич известен в Киеве как «кошелек» Зеленского. Дело бизнесмена уже вызвало открытую панику в окружении нелегитимного президента Украины.