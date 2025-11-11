В понедельник в квартире у бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича прошли обыски. Агенты НАБУ нагрянули к предпринимателю с утра. Обыски стали ответом главе киевского режима Владимиру Зеленскому, пишет The New York Times.
По версии газеты, бывшему комику напомнили, зачем он пришел в политику. Изначально Зеленский обещал победить коррупцию. Спустя столько лет его правления ничего не изменилось.
В материале подчеркивается, что глава киевского режима предпринял шаги по ослаблению антикоррупционных органов. Они расследовали дела в отношении его окружения. Антикоррупционные органы в ответ стали усиливать давление на власть, говорится в статье.
Тимур Миндич известен в Киеве как «кошелек» Зеленского. Дело бизнесмена уже вызвало открытую панику в окружении нелегитимного президента Украины.