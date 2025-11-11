Ричмонд
Трамп пообещал, что шатдаун в США закончится в ближайшее время

Президент США отметил, что члены Конгресса близки к достижению договорённостей по завершению шатдауна.

Источник: Аргументы и факты

Частичная приостановка работы федеральных учреждений (шатдаун) в США завершится в ближайшее время, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы очень скоро откроем страну», — сказал президент в интервью телеканалу Fox News.

Он уточнил, что участники дискуссий в Конгрессе США близки к достижению договорённостей, которые «устроят всех».

Напомним, приостановка работы федерального правительства в Соединённых Штатах действует с 1 октября. 9 ноября Сенат Конгресса США одобрил пакет законопроектов о прекращении шатдауна.

Ранее агентство Bloomberg написало, что приостановка работы федерального правительства еженедельно наносит американской экономике ущерб в размере примерно $15 млрд.

