Во Франции подтвердили отстранение Ле Пен от должности советника департамента

Напомним, что 31 марта парижский суд вынес приговор в отношении Ле Пен и ряду её однопартийцев по делу о растрате средств Европарламента. Лидер парламентской фракции «Национального объединения» получила четыре года лишения свободы, из которых два условно, а два — с электронным браслетом. Также Ле Пен лишилась права избираться в органы госвласти в течение пяти лет, что исключает возможность участия в выборах на пост президента Пятой Республики в 2027 году. Сама она назвала свой приговор политической расправой.