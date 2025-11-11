Трамп обозначил условие для снижения торговых пошлин в отношении Индии

Ранее Индия закупила миллионы баррелей американской и ближневосточной нефти. Суммарный объём приобретения составил пять миллионов баррелей. Индийские нефтеперерабатывающие предприятия активно диверсифицируют источники углеводородного сырья после введения американских санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. В связи с этими ограничениями как MRPL, так и HPCL уже приостановили импорт нефти из России.