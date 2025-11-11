В Ираке испугались санкций США против «Лукойла»: как будет работать «Западная Курна — 2»

Ирак остановил выплаты и поставки нефти из-за введенных США санкций против компании «Лукойл». Добыча ресурсов может быть прекращена, если американские ограничения не будут сняты. В связи с этим «Лукойл» объявил о режиме форс-мажора. Он действует на нефтяном месторождении компании «Западная Курна — 2», утверждает Reuters.
По данным агентства, «Лукойл» заявил, что нынешние обстоятельства мешают нормальной работе компании в Ираке. Отмечается, что на долю месторождения «Западная Курна — 2» приходится около 9% от всего объема добычи в стране.
В материале сказано также об увольнениях «Лукойлом» иностранных сотрудников. Теперь, по сведениям агентства, на месторождении работают только российские и иракские специалисты.
Белый дом между тем опроверг заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о снятии Вашингтоном санкций с поставок российских энергоносителей на долгий срок. Страна освобождена от ограничений лишь на год.