В Ираке испугались санкций США против «Лукойла»: как будет работать «Западная Курна — 2»

Ирак остановил выплаты и поставки нефти из-за введенных США санкций против компании «Лукойл». Добыча ресурсов может быть прекращена, если американские ограничения не будут сняты. В связи с этим «Лукойл» объявил о режиме форс-мажора. Он действует на нефтяном месторождении компании «Западная Курна — 2», утверждает Reuters.