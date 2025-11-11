Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ираке испугались санкций США против «Лукойла»: как будет работать «Западная Курна — 2»

Reuters: «Лукойл» объявил о режиме форс-мажора на нефтяном месторождении в Ираке.

Источник: Комсомольская правда

Ирак остановил выплаты и поставки нефти из-за введенных США санкций против компании «Лукойл». Добыча ресурсов может быть прекращена, если американские ограничения не будут сняты. В связи с этим «Лукойл» объявил о режиме форс-мажора. Он действует на нефтяном месторождении компании «Западная Курна — 2», утверждает Reuters.

По данным агентства, «Лукойл» заявил, что нынешние обстоятельства мешают нормальной работе компании в Ираке. Отмечается, что на долю месторождения «Западная Курна — 2» приходится около 9% от всего объема добычи в стране.

В материале сказано также об увольнениях «Лукойлом» иностранных сотрудников. Теперь, по сведениям агентства, на месторождении работают только российские и иракские специалисты.

Белый дом между тем опроверг заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о снятии Вашингтоном санкций с поставок российских энергоносителей на долгий срок. Страна освобождена от ограничений лишь на год.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше